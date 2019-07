Italia Under 21, l’amichevole contro la Moldavia si disputerà al Massimino

Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dottor Gabriele Gravina, ha confermato ufficialmente la scelta della città di Catania quale sede della gara amichevole Under 21 Italia-Moldavia, in programma venerdì 6 settembre alle 18.30 al “Massimino”. La lettera del Presidente evidenzia la collaborazione del Calcio Catania nell’organizzazione dell’evento e riserva, in tal senso, un prezioso ringraziamento al club. L’amministratore delegato Pietro Lo Monaco osserva: “La FIGC e il Presidente Gravina mostrano concretamente, con questa decisione, una notevole considerazione di Catania, una città tra le più importanti in Italia anche in termini di genuina passione calcistica, e del Catania, società ritenuta pienamente affidabile in vista di un evento così prestigioso. Ne siamo lieti, ringraziamo e garantiremo certamente il nostro miglior supporto. Invitiamo già i tifosi rossazzurri a sostenere la formazione appena affidata a Paolo Nicolato, che esordirà proprio in questa occasione sulla panchina degli Azzurrini”. Per l’Italia Under 21, si tratta di una storica prima volta al “Massimino”.