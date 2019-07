Juve Stabia, accordo con l’ASD Sant’Egidio femminile

La S.S. Juve Stabia rende noto che, in attuazione della normativa FIGC e nell’ottica di favorire lo sviluppo delle squadre giovanili femminili, è stato sottoscritto dall’ Amministratore unico ing. Vincenzo D’Elia con l’Associazione Sportiva dilettantistica Sant’Egidio Femminile rappresentata dal Presidente Alba Albanese, un accordo di partnership sportiva finalizzata alla partecipazione ai campionati Under 17 e Under 15 di calcio femminile settore giovanile della citata Associazione e di tesseramento di bambine tra i 5 ed i 12 anni. L’accordo prevede anche un supporto economico all’ASD Sant’Egidio Femminile da parte della S.S. Juve Stabia, teso a sostenere la diffusione del calcio tra i giovani e tra le donne in particolare.

Soddisfatto l’A.U. della Juve Stabia, ing. D’Elia, che ha dichiarato: “Vogliamo avvicinare quanto più possibile i giovani al mondo dello sport, e del calcio in particolare, che è strumento di formazione e di crescita per le generazioni future del nostro territorio. Contiamo nel breve periodo di perfezionare altre partnership per ampliare la platea dei potenziali futuri campioni della Juve Stabia”. Sulla stessa lunghezza d’onda la dott.ssa Di Martino, allenatrice in seconda e preparatrice dei portieri, che ha aggiunto: “L’ associazione Sant’Egidio femminile è entusiasta di aver concordato con la società Juve Stabia un piano di sviluppo e crescita del calcio giovanile femminile sia nell’agro sarnese che nel territorio di Castellamare di Stabia e penisola sorrentina. Siamo sicure che questo partenariato con la Juve Stabia non può che far diffondere e crescere il calcio femminile nella nostra regione“. L’iniziativa, oltre a dare continuità al progetto che mira a consolidare il processo di affiliazione con rafforzamento del brand societario, è volta anche a dare impulso all’organizzazione di giornate “open day” a tema, sul territorio dove opera la società gialloblù.