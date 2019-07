Juve Stabia, è fatta per il difensore Lorenzo Borri

S.S. Juve Stabia rende noto di aver perfezionato con l’ U.S. Città di Pontedera l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Lorenzo Borri, classe ’97. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli FC, Lorenzo Borri, nativo di Poggibonsi (Si), ha vestito nelle ultime tre stagioni la maglia dell’U.S. Città di Pontedera (Serie C), collezionando, in terza serie, complessivamente oltre cinquanta presenze di cui trenta nella passata stagione, con due reti all’attivo. Il giovane difensore toscano con entusiasmo commenta il passaggio alla Juve Stabia: “Sono estremamente contento della scelta fatta. Sono pronto ad iniziare l’avventura con la maglia della Juve Stabia. Sono in città da qualche giorno ed ho già percepito il calore della gente”.