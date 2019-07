Juve Stabia, doppio colpo in entrata per le Vespe: Mallamo ed Elia

S. S. Juve Stabia rende noto che sono stati raggiunti gli accordi per il trasferimento, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, del centrocampista Alessandro Mallamo e dell’esterno d’attacco Salvatore Elia, entrambi classe ’99, provenienti della Società Atalanta Bergamasca Calcio.

Alessandro Mallamo con la maglia nerazzurra ha totalizzato oltre venti presenze, realizzando cinque reti, nel Campionato di Primavera 1. Il calciatore inoltre vanta presenze nelle Nazionali minori ed ha partecipato alla fase finale delle qualificazioni agli Europei di categoria. Il giovane centrocampista, nativo di Vizzolo Predabissi in provincia di Milano, dopo essersi reso protagonista nel settore giovanile della squadra bergamasca, lo scorso anno ha vestito, in serie C, la maglia del Novara Calcio, facendo registrare venti presenze con una rete all’attivo.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Appena ho saputo dell’interessamento della Juve Stabia, non ho avuto esitazioni ad accettare. Per me è un onore far parte di questa squadra, in una grande piazza dove ci sono tutte le premesse per far bene. Sono pronto ad iniziare”.

Salvatore Elia, tra gli artefici della promozione delle vespe in serie cadetta, continuerà a vestire la maglia gialloblù nel corso della prossima prestigiosa ed impegnativa stagione calcistica 2019/2020 che vedrà le vespe impegnate nel campionato di serie B. Il giovane e promettente esterno d’attacco, dopo le brillanti prestazioni offerte in serie C contraddistinte dalla promozione in serie cadetta con la maglia gialloblù, ha l’obiettivo dichiarato di ottenere la definitiva consacrazione e, senza indugi, dichiara: “Sono contento per il rinnovo del prestito con la Juve Stabia che, lo scorso anno, ha contribuito al mio processo di crescita. Sono pronto a dare il massimo”.