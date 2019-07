Juve Stabia, ufficiale l’arrivo di Alessandro Rossi dalla Lazio

S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Rossi, classe ’97, che arriva dalla S.S. Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

L’attaccante, cresciuto nel vivaio biancoceleste, ha siglato oltre 40 reti complessivamente nel campionato Primavera, esordendo in Serie A nella stagione 2016/17. Negli ultimi due campionati ha indossato in Serie B le maglie dell’U.S. Salernitana 1919 e del Venezia F.C.

Rossi, che vanta anche 4 presenze con la Nazionale U20, al momento della firma sul contratto che lo legherà alle Vespe, ha dichiarato: “Sono ufficialmente un calciatore della Juve Stabia e non aspetto altro che questa fantastica avventura abbia inizio”. Rossi si aggregherà alla squadra, in ritiro a Rivisondoli, agli ordini di mister Fabio Caserta.