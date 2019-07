Juve Stabia, ufficiali un acquisto e due cessioni

S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Danilo Russo, classe ‘87. Il portiere torna a indossare i colori gialloblù dopo la stagione 2016/17, in cui totalizzò 37 presenze. Nel suo curriculum vanta oltre 250 partite tra i professionisti, di cui 85 in Serie B con le maglie di Venezia F.C., F.C. Pro Vercelli 1892, Spezia Calcio e Vicenza Calcio.

“Voglio ringraziare l’intera società per avermi permesso di tornare a vestire la maglia gialloblù. Per me è motivo di soddisfazione, far parte nuovamente della società della mia città, che ho lasciato in serie C ed ora ritrovo orgogliosamente in B. Ho avuto altre proposte ma davanti alla richiesta della Juve Stabia, non ho avuto esitazioni perché ho coronato il sogno di ritornare a far parte di questa squadra. Il mio intento è di mettermi a disposizione dei compagni e del mister, dando sempre il massimo”.

S. S. Juve Stabia rende noto che sono state perfezionate, con la Cavese 1919, le cessioni degli attaccanti Nunzio Di Roberto, classe 1985 e Bruno El Ouazni, classe 1991. La società ringrazia Nunzio Di Roberto e Bruno El Ouazni, per l’apporto dato al raggiungimento della promozione in serie cadetta ed augura loro un futuro sempre più ricco di soddisfazioni personali e professionali.