Juventus, è arrivato Cristiano Ronaldo: grande folla ad accoglierlo [VIDEO]

Come previsto, anche Cristiano Ronaldo si è unito ai compagni della Juventus per iniziare la preparazione. Il fuoriclasse portoghese, finite le vacanze, ha raggiunto oggi la Continassa assieme a Blaise Matuidi per sottoporsi ai tradizionali test di inizio stagione prima di unirsi al gruppo guidato da Maurizio Sarri. Grande entusiasmo fra i tifosi: in centinaia hanno accolto CR7 al suo arrivo. Di seguito, alcuni video direttamente dal profilo ufficiale Twitter dei bianconeri.