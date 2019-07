Juventus, l’arrivo di de Ligt scatena i tifosi: le reazioni sui social

La Juventus ha presentato ufficialmente il suo ultimo acquisto in ordine di tempo: Matthijs de Ligt. Il difensore olandese si è dimostrato entusiasta per la nuova avventura e si è detto felice di essere arrivato alla Juventus. Una delle cose molto apprezzate dai supporters bianconeri è stata l’umiltà del calciatore. Sui social sono piovuti commenti a raffica: “Ha già dimostrato, a vent’anni ancora da compiere, davvero tanto. Con la sua qualità, unita alla grande umiltà che è trasparsa dalle sue parole in conferenza stampa, può arrivare a traguardi importantissimi” è il commento che va per la maggiore.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna insistono per Neymar: “Incontro tra Paratici e il padre del calciatore”

“19 anni, molto più sicuro e padrone di sé in conferenza di Ramsey e Rabiot. Lucido, consapevole, tranquillo, sereno. Un leader naturale” sintetizza un altro utente. “Era dai tempi di Walter Adrian Samuel che non vedevo un difensore giovane forte così, anzi ancora più forte in prospettiva. Il problema (per noi avversari) è che de Ligt non ha ancora 20 anni” sono le parole preoccupate dei tifosi avversari. “A mio parere l’acquisto di de Ligt supera anche quello di Cristiano Ronaldo per età, progettualità, peso politico” puntualizza uno juventino. C’e’ invece chi ricorda le parole del presidente Agnelli sugli acquisti futuri della Juve: “Nel 2014 disse che entro 5 anni avrebbe preso uno come CR7. Quando lo ha preso ha detto che il prossimo top avrebbe avuto 20 anni e non 30. Il mio presidente mantiene le promesse”.