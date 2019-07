Juventus, la borsa corre in attesa di de Ligt: le novità da Piazza Affari

Juventus in evidenza a Piazza Affari. I titoli bianconeri salgono dell’1,9% a 1,6 euro, livello non distante dal massimo di 1,70 euro segnato la scorsa primavera, prima dell’uscita della squadra dalla Champions League. Secondo indiscrezioni di stampa, la squadra di calcio della famiglia Agnelli avrebbe trovato un accordo con l’Ajax per acquistare il giovane difensore de Ligt per una cifra di 70 milioni di euro. L’annuncio, però, non è ancora ufficiale visto che i due club starebbero ancora definendo alcuni dettagli. Al giocatore andrebbero circa 12 milioni all’anno.

