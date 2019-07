Juventus, l’umiltà di de Ligt: l’episodio con Cristiano Ronaldo ed il rapporto con i compagni

L’autogol contro l’Inter non cambia il parere sul difensore de Ligt, la Juventus ha piazzato un grande colpo di mercato in difesa e l’olandese si candida ad essere protagonista anche con la maglia bianconera. La Juventus ha presentato la seconda maglia, de Ligt si è fermato a parlare con i giornalisti, ecco l’intervista riproposta da ‘La Gazzetta dello Sport’. Bonucci, Chiellini, De Ligt, Demiral, Rugani. E’ il gruppo di centrali più forte al mondo? «Onestamente non lo so, non ci ho mai pensato. Però abbiamo molti buoni giocatori e dobbiamo lottare tutti: giocheranno solo due su cinque».

La Juventus però, questo è sicuro, ha una delle difese migliori d’Europa.

«Sono sorpreso dal livello di tutti, sono tutti concentrati. Sarà difficile essere titolare con giocatori così. Ci proverò facendo le mie cose, giocando come sempre».

In un club come la Juventus il confronto è anche con il passato. Come ci si sente a dover essere al livello di leggende come Del Piero, Scirea, Zoff…?

«Anche se è presto per pensare ai grandi, so che ci sono grandi aspettative su di me. Io per ora vivo il momento».

Proviamo a riassumere l’ultimo anno in due frasi?

«Eravamo una grande squadra, con tanti giovani: sono fiero di quello che abbiamo fatto. Ma questa è una nuova stagione e ora voglio pensare solo alla Juve».

Si può fare una descrizione della Juve dopo questi primi giorni?

«I compagni sono simpatici e ci sono molti giocatori di esperienza. Imparo ogni giorno».

Chiarimento finale dopo tante parole: Ronaldo è stato la chiave per la scelta?

«No. E’ bello quando qualcuno così grande come Cristiano viene a parlare proprio a te, ma c’è stato un insieme di motivi. No, non è stato questo il fattore chiave».