Juventus-de Ligt, Raiola allo scoperto: “c’è l’accordo, adesso serve quello tra i club”

La Juventus è sempre più vicina a Matthijs de Ligt, l’olandese ha deciso di lasciare l’Ajax per sposare il progetto bianconero con l’obiettivo di vincere la Champions League, il calciatore si presenterà comunque in ritiro con i lancieri in attesa di novità sul futuro. Sul futuro del giovane calciatore ha parlato l’agente Mino Raiola al quotidiano olandese ‘De Telegraaf’. “Spetta all’Ajax trovare l’accordo con la Juventus. Il giocatore sarà in ritiro, fingersi malato non è un’opzione. Un caso di arbitrato è fuori questione per noi. Il giocatore spera solo che la Juventus e l’Ajax trovino l’accordo rapidamente”, spiega Raiola. La trattativa tra Juventus e Ajax non è decollata del tutto, l’offerta dei bianconeri è di 50-55 milioni, cifra considerata troppo bassa dal club olandese che chiede almeno 75 milioni.