Giorno del raduno in casa Juventus, i bianconeri iniziano la nuova stagione con l’intenzione di essere sempre più protagonisti in campionato ma soprattutto Champions League, inizia un nuovo progetto, si preannuncia un cammino inedito con Maurizio Sarri in panchina. In mattinata i primi ad arrivare al J Medical nel giorno del raduno sono stati Bonucci, Emre Can, Rugani e Bernardeschi che sono stati impegnati nelle visite mediche di rito. Ad accogliere i calciatori un buon numero di tifosi che non hanno risparmiato l’incitamento nei confronti dei calciatori, foto e autografi con i bianconeri disponibili. Tanto calore nei confronti di Gonzalo Higuain, i supporter bianconeri hanno chiesto a gran voce la conferma del Pipita, stesso discorso per Joao Cancelo.

Higuain può rimanere alla Juve, ecco perchè il Pipita può fare la differenza

I tifosi della Juventus hanno lanciato un chiaro messaggio alla dirigenza, Higuain non si tocca. Dopo le brutte esperienza con Milan e Chelsea il Pipita ha intenzione di rilanciarsi definitivamente, l’obiettivo è ripetere le prodezze con la maglia bianconera, l’argentino ha ancora tanto da dare. Fino a qualche giorno fa sembrava certa la cessione, ad oggi probabilmente la situazione è cambiata. Sia per la volontà dei tifosi sia per una questione tattica. Maurizio Sarri è sempre più intenzionato a schierare Cristiano Ronaldo partendo dalla sinistra, considerando la probabile cessione di Mandzukic servono due prime punte, una può essere proprio Gonzalo Higuain mentre l’altro Dybala che può essere schierato in quella posizione ‘alla Mertens’, soluzione che stuzzica l’allenatore. Higuain è sempre stato convinto di rimanere alla Juventus, adesso arrivano segnali di apertura anche dai bianconeri.