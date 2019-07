Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: c’è Higuain

Si gioca un match importante valido per l’International Champions League, in campo Juventus ed Inter in un match che non ha bisogno di presentazioni. Le due squadre si sono rinforzate molto sul mercato ma i nerazzurri devono fare i conti con evidenti problemi in attacco, la rosa è ridotta all’osso nel reparto avanzato. Prima del match tensione tra tifosi con scontri tra supporter cinesi, poi tutto è tornato alla normalità. Il tecnico Sarri si affida a Gonzalo Higuain, il Pipita ha intenzione di continuare a mettersi in mostra per tornare a conquistare la fiducia del club bianconero.

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Cancelo; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

INTER (3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic.