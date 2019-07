Juventus, invasione di campo durante l’allenamento: Cristiano Ronaldo interviene così… [VIDEO]

La Juventus è al lavoro per preparare la prossima stagione, i bianconeri si candidano a diventare grandi protagonisti con l’obiettivo di arrivare fino in fondo in campionato ed in Champions League. Novità in panchina con l’arrivo di Maurizio Sarri, il gioco della squadra è cambiato come si è già visto dalla partita contro il Tottenham nonostante la sconfitta, un grande protagonista è stato come al solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese nelle ultime ore è stato protagonista di un episodio che nel giro di poco tempo è diventato virale sul web. Invasione di campo durante l’allenamento della Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso di intervenire così scatenando le risate dei compagni. In basso ecco il video.