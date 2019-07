Si preannuncia ancora un testa a testa per la vittoria del campionato di Serie A della prossima stagione, si tratta di Juventus e Napoli, le due squadre che sembrano più attrezzate. I due club sono anche attivissimi sul calciomercato, gli azzurri sembrano aver messo da parte James Rodriguez e per questo motivo è partito l’assalto Nicolas Pepé, attaccante del Lille. L’agente del calciatore è arrivato a Dimaro, nell’operazione dovrebbe rientrare anche Ounas, il problema principale al momento è rappresentato dal sì del calciatore, gli agenti dell’attaccante sono arrivati proprio in Italia per provare a verificare la fattibilità dell’operazione. Nel frattempo assalto del Tottenham alla Juventus per Dybala, super offerta da 90 milioni di euro, i bianconeri tentennano e sembrano intenzionati a lasciar partire l’argentino.

“Milinkovic? Io creo un rapporto familiare, se mi dovesse porre un problema per la propria soddisfazione di carriera, sono pronto ad accontentarlo. Non siamo ancora arrivati a questa fase, ma se un calciatore dovesse venire da me in maniera figliale troverei ingiusto privarlo di questa opportunità”. Sono le dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel corso di una intervista al quotidiano Leggo. “La Champions League? In questi ultimi anni abbiamo avuto diverse opportunità, ma le abbiamo sprecate e dovremo fare tesoro di questa esperienza. Abbiamo colmato questo vuoto con la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia – aggiunge – ma spero ci siano le condizioni per far esprimere la squadra al 100% affinché si raggiunga un obiettivo che meritiamo, per la qualità della nostra organizzazione”.