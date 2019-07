Juventus, Perin saluta: “Ringrazio i bianconeri ma ho grande voglia di iniziare”

“Un’avventura avvincente, non vedo l’ora di iniziare. Ringrazio la Juventus che quest’anno mi ha dato l’opportunità di migliorare molto. Ora ho voglia di giocare e di mettere in pratica quello che ho imparato quest’anno“. Così Mattia Perin saluta la Juve. Queste le parole del portiere ai microfoni di Sky Sport prima della partenza per Lisbona, dove è atteso per visite mediche e contratto che lo legherà al Benfica. “Sono contento, voglio dimostrare il mio valore. C’è un Europeo da conquistare, è un obiettivo“.

“Cosa mi aspetto? Di arrivare con grande entusiasmo e innanzitutto di guarire dall’infortunio, tornerò a metà settembre-inizio ottobre. Mi hanno voluto fortemente Rui Costa e il mister, ho tanta energia e voglio portarla a Lisbona. Non che avessi dubbi, perché andare all’estero era una cosa che volevo fare da sempre, ora è arrivata l’occasione. A Torino ho incontrato un gruppo stupendo di giocatori esemplari sia dentro che fuori dal campo. Ho imparato qualcosa da ognuno di loro, ora voglio metterlo in pratica. Sono contento di poter giocare la Champions“.