Juventus, Pjanic: “L’obiettivo sarà giocare palla a terra. La Champions League è il mio sogno”

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha fatto il punto sul lavoro di Sarri fin qui e sul suo ruolo nel nuovo schema di gioco: “Nel calcio di Maurizio Sarri il mio ruolo è molto importante, mi piacerà sicuramente. I 150 palloni sono un obiettivo che voglio raggiungere, ma non importa se ne gioco 150 o 120. L’importante sarà giocare bene per far giocare bene i compagni. Il nostro sarà un calcio palla a terra, a uno-due tocchi. Ho grande voglia di iniziare, non vedo l’ora”.

Su Sarri Pjanic ha dichiarato: “E’ davvero molto preparato, un grande allenatore che ha vinto l’Europa League. Con le qualità che ha, ci si divertirà tanto. Dovremo capire come muoverci perché gli avversari non sono certo degli sprovveduti e arriveranno al campo preparati: dobbiamo muoverci sempre per liberare nuovi spazi. Spesso ci divide e fa lavorare i difensori da una parte, gli attaccanti e i centrocampisti dall’altra. Serve tempo, ma per ora sta andando tutto bene”.

Impegno contro il Tottenham per la Juventus di Sarri: “Ci stiamo conoscendo: vedrete qualcosa ma non saremo al top”.

Su de Ligt ha aggiunto: “E’ un grande giocatore, negli ultimi anni ha dimostrato tanto carattere ed è già molto maturo, preparato. L’olandese ci aiuterà a raggiungere altri obiettivi”.

Il grande obiettivo è la coppa dalle grandi orecchie: “Sì, la Champions League è il mio sogno e farò di tutto per vincerla, senza dimenticare il campionato. Sono molto sereno, contento di essere qui, a disposizione dei nuovi”.

Pjanic scherza sulle voci che sono circolate di un suo possibile addio: “Ho letto di tutto e anche con Allegri ridevo di questo. Noi avevamo un rapporto bellissimo, ero molto contento di giocare per lui e ora sono contento di giocare a Torino, in questa città e con questo club. Non mi è mai venuto in mente di andare altrove”.