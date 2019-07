Juventus, Raiola descrive De Ligt: “Mix tra Nedved e Ibra, tra i giovani il numero uno. Pogba e Kean?…”

Ieri in tarda serata lo sbarco a Torino, questa mattina l’arrivo al JMedical per le visite mediche, più tardi la firma sul contratto e l’ufficialità. Questa l’intensa giornata di Matthijs De Ligt, accompagnato dal suo procuratore Mino Raiola.

Il noto agente ha parlato alla stampa descrivendo il calciatore olandese: “De Ligt si avvicina a Nedved per mentalità e a Ibrahimovic per ambizione. Ha tutto per diventare un campione, tra i giovani è il numero uno. E’ stato il progetto sportivo a convincere Matthijs, la scelta migliore per lui, per la sua carriera. Per un difensore arrivare in Italia è importante, può diventare uno dei migliori del mondo“.

“Pogba? Vivo alla giornata, oggi sono qua ma domani non so. Stesso discorso per Balotelli, viviamo alla giornata. Kean? Stesso livello di De Ligt, è un grande campione, vedremo“.