Juventus, Ramsey si presenta: “un sogno essere in bianconero”, poi parla della condizione fisica

Giornata di presentazione in casa Juventus, in conferenza ecco Ramsey, centrocampista che si candida a diventare un grande protagonista per la prossima stagione. “Voglio dirvi che sono felicissimo di essere qui alla Juventus. Sto lavorando duramente per essere con il resto del gruppo nel più breve tempo possibile. Perché ho scelto la Juventus? Quando ho sentito che erano interessati a me, ho pensato che sarebbe stato un sogno, oltre che una grande sfida. Ho ricevuto un ottimo benvenuto da tutti. Ho conosciuto Sarri, non vedo l’ora di aiutare lui e la squadra a raggiungere i grandi obiettivi di questa stagione. Il mio recupero procede bene, giorno dopo giorno: sto recuperando la mia forma. Non è stata ancora decisa la mia presenza per il Tour in Asia. Mi piace avere un impatto sul gioco, facendo gol o fornendo assist. Posso difendere ma anche spingermi in avanti: capiremo insieme all’allenatore in che modo posso essere utile alla squadra”.

“Volevo il numero 8, e nel momento in cui ho saputo che era libero, lo ho preso. So che è appartenuto a un campione come Marchisio , se riuscirò a fare come lui sarò orgoglioso. Sono pronto per questa grande sfida. Sarri a fatto molto bene in Inghilterra, credo che possa portare lo stesso contributo qui, cercando sia la vittoria che il bel gioco”.