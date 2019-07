Juventus, Sarri: “Meglio nella ripresa, dobbiamo migliorare nel difendere in avanti”

Juve beffata all’esordio in International Champions Cup. Una prodezza di Harry Kane regala la vittoria al Tottenham. A fine gara, le parole del tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Era una partita difficile contro una squadra che gioca da anni con lo stesso gruppo e per la differenza di preparazione. Nel primo tempo loro erano più rapidi ed esplosivi essendo due settimane più vicini all’inizio del campionato. Se vogliamo giocare il nostro calcio dobbiamo migliorare nel difendere in avanti, mentre nel primo tempo abbiamo difeso troppo dietro e perso tanti palloni. E’ andata meglio nella ripresa quando abbiamo fatto venti minuti di buona qualità segnando anche un paio di gol. Tutti e tre i gol che abbiamo preso sono frutto di palle perse nella nostra metà campo, a causa anche della condizione non ottimale“.

Gli fa eco Bernardeschi: “Peccato per il risultato finale, ma abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto il mister, specie nel secondo tempo. Sono partite difficili perché quando sei in preparazione le gambe non ci sono al 100% e devi trovare la condizione giusta. Devi fare quello che chiede il mister, queste partite servono a mettere minuti nelle gambe“.