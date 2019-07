Juventus, visite mediche per Cuadrado e Bentancur [VIDEO]

Riprende oggi a lavorare la Juventus dopo i tre giorni di pausa concessi dal tecnico Sarri susseguenti alla tournée in Asia. Iniziano piano piano a rientrare a Torino anche i calciatori reduci dalla Coppa America. Come ripreso dal profilo ufficiale Twitter dei bianconeri, visite mediche per Cuadrado e Bentancur, che sono arrivati alla Continassa per iniziare la loro stagione con la maglia della Juve, in attesa dell’arrivo dei compagni.