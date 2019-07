Kolasinac, che coraggio: tentano di rapinare lui e Ozil, ma allontana gli aggressori! – IL VIDEO SHOCK

Sead Kolasinac, che coraggio! Il difensore centrale dell’Arsenal, nel pomeriggio insieme a Ozil, ha sventato un tentativo di furto nei confronti del tedesco, allontanando gli aggressori.

I due erano a bordo del Suv del centrocampista quando sono stati avvicinati da uomini in moto, armati di coltelli, vestiti di nero e con i caschi in testa. Kolasinac è sceso dalla vettura e ha affrontato a mani nude i malintenzionati, mentre Ozil ha abbandonato la macchina e ha approfittato dell’intervento del suo compagno di squadra per rifugiarsi in un ristorante turco. Successivamente sono intervenute le forze dell’ordine. Un portavoce dell’Arsenal ha assicurato al Mirror che i due calciatori stanno bene, mentre un testimone ha raccontato al Daily Mail che Ozil era molto scosso per l’accaduto. “Era terrorizzato, credo che abbia temuto per la sua vita, l’ho visto scappare da uomini armati di coltelli e rifugiarsi in un locale“, le parole dell’uomo. In basso, alcuni secondi della scena.