La partita della ‘nostalgia’: in campo Serie A e Liga anni ’90 e 2000

Si avvicina una serata speciale per i tifosi ‘nostalgici’, andrà infatti in scena domani alle ore 20 all’Orogel Stadium di Cesena una partita che metterà di fronte Serie A e Liga degli anni ’90 e 2000. La manifestazione prende il nome di Operazione Nostalgia, in campo da una parte la squadra Stars, con campioni della serie A italiana come Del Piero, Recoba, Davids, Aldair, fino a Chevanton e Hubner, di fronte LaLiga Legends che schiererà ex calciatori come Morientes, Mendieta, Karembeu, Mijatovic e Zambrotta.