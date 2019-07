La sfida infinita Messi-Ronaldo: l’argentino vince sul fronte fair play

Chi è più forte Messi o Ronaldo? E’ questa la solita domanda che circola negli ambienti calcistici, i due fuoriclasse sono testa a testa nel numero di gol realizzati e palloni d’oro conquistati ma sul fronte fair play la differenza è netta. Dopo l’espulsione contro il Cile all’argentino è stato sventolato il cartellino rosso solo in un’altra occasione e nella gara d’esordio in un’amichevole contro l’Ungheria, nel 2005, in quindici anni al Barcellona, invece, neanche un’espulsione. Cristiano Ronaldo è stato invece espulso in diverse occasioni, undici in tutto tra Manchester United, Real Madrid e Juventus. Con i Red Devils e’ uscito anzitempo dal campo in due derby di Manchester, con i blancos in una finale di Copa del Rey contro l’Atletico e in un Clasico del 2017, infine con la Juventus CR7 ha collezionato un rosso, nel suo primo match in Champions League con la maglia bianconera a Valencia.