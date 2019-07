Lazio, Correa si candida ad essere protagonista: l’obiettivo è la Champions

“Vogliamo arrivare in Champions League, lo desideriamo tanto e ci pensiamo ogni giorno. Per centrare quest’obiettivo dobbiamo lavorare al meglio adesso per arrivare in forma fino alle ultime gare della stagione”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante della Lazio Joaquin Correa ai microfoni della tv ufficiale biancoceleste dal ritiro di Auronzo di Cadore, il calciatore si candida ad essere protagonista nella prossima stagione. “Stiamo lavorando bene con un buon ritmo e siamo tutti molto contenti di quello che stiamo facendo qui – ha spiegato l’argentino – Nelle prime amichevoli abbiamo avuto buone sensazioni, anche i nuovi arrivati si stanno adattando molto bene. Siamo contenti anche per questo. E’ importante svolgere la preparazione estiva dall’inizio, lo scorso anno avevo cominciato la stagione con il Siviglia prendendo parte ad un lavoro completamente diverso rispetto a quello al quale siamo abituati qui in Italia”.

“L’anno scorso abbiamo sbagliato tre o quattro partite ed abbiamo mancato l’accesso alla Champions – ha ricordato l’argentino – Dovremo essere piu’ precisi e sbagliare meno, noi ci teniamo tanto e dobbiamo essere all’altezza di questa ambizioni. Contro qualsiasi squadra superiore noi siamo stati piu’ forti sul campo, avendo anche vinto con tante squadre che erano sopra di noi, ma dobbiamo avere quell’atteggiamento in tutte le partite. Abbiamo bisogno dei nuovi arrivati, sono gia’ abituati a questo modulo ed in questo momento si stanno perfezionando. Dobbiamo pensare solo a noi, siamo forti ed abbiamo grandissima qualita’: dobbiamo crederci e provare a migliorarci”. Poi una battuta su Immobile e Caicedo: “Giocare con loro non e’ cosi’ difficile, sono calciatori molto forti che si sacrificano per la squadra. Io provo ad aiutare loro, loro fanno lo stesso con me: ora dobbiamo pensare a lavorare bene per allestire al meglio le nostre trame di gioco”.

“Il mio bottino personale di reti per la prossima stagione? Non voglio dire nulla ora, punto sempre al massimo, a migliorare ogni giorno e voglio crescere su ogni punto di vista. Non mi pongo obiettivi, voglio dare il massimo ogni giorno per poter fare sempre la differenza. Un ricordo biancoceleste? Il gol segnato in Coppa Italia con l’Atalanta e’ stata un’emozione pazzesca, essere abbracciato da tutti i miei compagni e’ stato bellissimo”.