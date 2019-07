Lazio, i convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore: presente Lazzari, fuori Radu

La Lazio ha iniziato ufficialmente il ritiro di Auronzo di Cadore. La squadra biancoceleste nel corso del tardo pomeriggio si è trasferita da Formello dove, nel corso della mattinata, ha svolto una sessione di allenamento, ma senza Stefan Radu. Il giocatore romeno infatti non è rientrato tra i convocati di Simone Inzaghi e dunque resta fuori dai radar della società. Per il difensore si parla di Atalanta. Nei 23 invece c’è Manuel Lazzari, l’esterno è stato ufficializzato nella giornata di oggi mentre alla Spal va Alessandro Murgia. Jony, da tempo ormai promesso sposo biancoceleste, deve risolvere alcuni problemi burocratici prima di poter essere ufficializzato. Rimangono a Roma anche gli infortunati di lungo corso ovvero Strakosha, Berisha e Lukaku mentre Badelj è ormai ai margini e aspetta solamente la cessione (Fiorentina in prima fila).

