Lazio, Leiva: “Speriamo che stia nascendo una squadra da Champions”

“Speriamo che stia nascendo una Lazio da Champions. Siamo alla prima settimana di lavoro e dobbiamo stare tranquilli. Qui ad Auronzo possiamo lavorare bene, con i nuovi acquisti la squadra è già più forte. Non dobbiamo gettarci troppo avanti, ma pensare solo al nostro avvio di stagione“. Queste le parole del centrocampista della Lazio Lucas Leiva dal ritiro di Auronzo di Cadore.

“Al termine della scorsa stagione ho detto che, per la squadra che abbiamo, non era giusto arrivare ottavi. Abbiamo vinto la Coppa Italia, ma quest’anno dobbiamo migliorare il nostro percorso in Serie A. Negli ultimi anni ci sono mancati i punti per arrivare in Champions League. In alcuni momenti dell’ultimo campionato siamo stati tra le prime quattro forze della classe, mentre due anni fa abbiamo mancato la qualificazione all’ultima giornata. Vogliamo fare meglio ma è presto per fare previsioni, parlare ora non avrebbe senso: dobbiamo prepararci bene in un buon ambiente e poi pensare gradualmente ai nostri obiettivi“.

“Ho un piccolo problema alla coscia destra. Sto aspettando una valutazione più concreta ma non credo sia qualcosa di grave, spero di avere notizie positive nei prossimi giorni. E’ presto per fare un’analisi dei nuovi arrivati, oggi è importante che capiscano come giochiamo e si integrino. Milinkovic? E’ un giocatore importante per noi: ha fatto la differenza in tante partite, fa parte di questo gruppo e fin quando sarà alla Lazio sarà sempre una pedina importante. Tante squadre lo vogliono, ma siamo felici di averlo con noi. Il mister è il simbolo della Lazio, è stato qui tanti anni come calciatore ed allenatore. Ha creduto in me e mi ha dato la chance di giocare, è stato molto importante. Con lui al nostro fianco possiamo dar seguito a questo lavoro e speriamo di continuare a vincere come accade da due anni a questa parte“.