Visite mediche alla clinica Paideia di Roma e poi la partenza per raggiungere i compagni di squadra in ritiro ad Auronzo, è cominciata presto la giornata di Stefan Radu, il difensore rumeno a un passo dall’addio e reintegrato in rosa. In ritiro sulle montagne venete arriverà anche il neo acquisto della Lazio, l’esterno spagnolo Jony che nell’ultima stagione ha giocato col Malaga.