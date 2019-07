Lecce, aggiornamenti sulle condizioni dell’ex presidente Semeraro: le parole del figlio

Parla Rico Semeraro, figlio di Giovanni, ex presidente del Lecce, ricoverato per uno scompenso cardiaco da domenica sera al Vito Fazzi: “La situazione è stabile, il suo quadro clinico viene monitorato costantemente, ma papà è tranquillo e cosciente”. “Nella problematicità del quadro clinico, che lo vede ancora in prognosi riservata – continua Rico Semeraro – devo attestare l’affetto e la vicinanza di centinaia di tifosi giallorossi che, con una telefonata, con un sms o con un messaggio su Whatsapp o Facebook, hanno fatto sentire il proprio affetto. E’ stato un qualcosa che ci ha toccato, ma che ha toccato soprattutto papà Giovanni. Anche a distanza di tanti anni i tifosi del Lecce, e le attestazioni avute in questi momenti difficili ne sono la miglior testimonianza, non lo hanno dimenticato. La situazione attualmente è sotto controllo, mio padre sta meglio ed incrociamo le dita”.