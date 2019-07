Lecce, Falco: “Voglio godermi fino in fondo questa possibilità con la maglia del Lecce”

E’ stato tra i protagonisti dell’ultima promozione del Lecce e, adesso, vuole giocarsi le sue chance in Serie A. Filippo Falco ha le idee chiare: “Sono trascorsi quattro anni – ricorda il giocatore – dall’esperienza avuta con la maglia del Bologna e ritrovo nuovamente la Serie A. Ora, però, Falco è sicuramente un giocatore che è cresciuto, con più esperienza, più maturo e con un bagaglio maggiore. Mi voglio godere fino in fondo questa possibilità con la maglia del Lecce, società a cui sono molto legato essendovi cresciuto calcisticamente sin da piccolo. Nella scorso campionato di B tutti ci hanno riconosciuto un gioco propositivo, bello da vedere, che ha rispecchiato fedelmente l’idea di calcio di mister Liverani. E la stessa idea di calcio dovremo riproporla in serie A, magari con più intensità, qualità e attenzione, ma rimanendo sempre umili“.