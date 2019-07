Una promessa è una promessa e va mantenuta. Lo sanno bene il presidente del Lecce Sticchi Damiani e il direttore sportivo Meluso. I due a maggio, infatti, avevano promesso che in caso di promozione in Serie A dei giallorossi avrebbero percorso 115 chilometri in bicicletta. Questa mattina hanno fatto fede a quanto detto, percorrendo il tratto che va da Teramo a Loreto.