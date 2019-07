Il Lecce che verrà, difesa e attacco rivoluzionati: 5 innesti in attesta di Yilmaz, il nuovo 11 di Liverani [FOTO]

Tra le neopromosse in Serie A, nella prossima stagione, ci sarà il Lecce, tornato nell’olimpo del calcio dopo anni di inferno in Serie C e la breve ‘parentesi’ in cadetteria. I salentini hanno saputo rialzarsi in pochissimo tempo, grazie alle idee di Meluso e Liverani. I due sono al centro del progetto tecnico anche per la stagione a venire e si stanno consultando per migliorare al massimo la rosa e disputare un campionato all’altezza delle aspettative giallorosse, come i tanti anni Serie A insegnano.

I reparti su cui maggiormente si è intervenuto e si interverrà saranno difesa e attacco, con 6-7 innesti nella formazione titolare così come annunciato dal tecnico molte settimane fa. Detto, fatto. Dopo l’arrivo di Gabriel in porta, che si contenderà il posto con Vigorito, sono stati ufficializzati Benzar e Vera come terzini e Shakhov a centrocampo. Manca ancora l’ufficialità, ma si possono ormai definire due calciatori del Lecce, anche Rossettini e Lapadula, rinforzi importanti e di categoria. L’altro colpaccio in attacco, invece, dovrebbe essere rappresentato dal turco Burak Yilmaz. Meluso, in conferenza stampa, non ha chiuso alla trattativa, che sta però vivendo una fase di stallo: “Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni“, le parole del dirigente, che vuole regalare a Liverani un rinforzo forte e con tanta esperienza anche internazionale.

Nel frattempo, tra ufficialità certe, altre che arriveranno a breve e possibili colpacci, ecco come si presenta il nuovo 11 del Lecce di Liverani che si appresta a partecipare alla prossima Serie A. In alto la FOTOGALLERY.