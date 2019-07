Gianfranco Rufa della Lega: “vergognoso il comportamento di Trezeguet”

“Trezeguet chieda scusa e la società Juventus prenda le distanze da chi offende quelle stesse forze che permettono, con il loro impegno, il regolare svolgimento delle partite di calcio garantendo la sicurezza per tutti”. Sono le dichiarazioni di Gianfranco Rufa, senatore della Lega, sull’episodio che ha riguardano l’ex bomber che ha insultato gli agenti dopo il ritiro della patente per guida in stato d’ebbrezza. ”Il comportamento tenuto da David Trezeguet, come riportato dalle recenti cronache – esordisce il leghista – per nulla si addice a quello di un campione né di un professionista, né tantomeno a una personalità pubblica che dovrebbe invece rappresentare un modello e un esempio da seguire per i giovani. Chi insulta gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno lavorano al servizio dei cittadini non merita di essere Ambasciatore della Juventus e nemmeno dello sport”.