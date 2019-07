Lega Pro, le prime decisioni: ammissioni, ripescaggi, suddivisione gironi e inizio campionato [DETTAGLI]

Si è tenuto il Consiglio Direttivo della Lega Pro che ha preso atto delle società che hanno depositato le domande di riammissione. Queste sono: Alma Juventus Fano, Bisceglie, Paganese e Virtusvecomp Verona. Sono state presentate anche le domande di ripescaggio, nell’ordine, da Audace Cerignola, Modena e Reggio Audace. Sulle domande che sono state presentate deciderà il Consiglio federale, in programma il 12 luglio prossimo.

Sono state, inoltre fatte riflessioni sulla suddivisione dei 3 gironi del campionato Serie C 2019-2020, la cui data di inizio è stata fissata per domenica 25 agosto. E’ stato, infine, approvato il nuovo regolamento sulle divise da gioco che prevede uno spazio maggiore per gli sponsor dei club.