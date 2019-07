Lega Serie A, Assemblea l’8 luglio: i punti all’ordine del giorno

ASSEMBLEA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega è convocata per

Lunedì 8 luglio 2019

presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 1 2.00 in prima convoca zione e, occorrendo, alle 14.00 in seconda convoca zione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito a gli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

Verifica Comunica zioni del Approva zione del budget 201 9/ Proposta di Media Pro su diritti AV ss 2021 -22 e seguenti; delibere Calendario Competizioni 201 9/ IMG: aggiornamento negozia Accordo Collettivo LNPA-AIC: proroga al 06.2020. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A.