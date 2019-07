Le leggende che tornano da allenatori: da Dalglish a Vialli e Lampard

Nelle ultime ore il Chelsea ha ufficializzato l’arrivo dell’allenatore Frank Lampard, si tratta di un grande ritorno per una vera e propria bandiera da calciatore. Si tratta solo dell’ultima leggenda diventata allenatore delle loro ex squadre, a partite da Kenny Dalglish, icona del Liverpool degli anni ’80. Dopo la tragedia dell’Heysel venne nominato allenatore-giocatore dei Reds e riuscì nell’impresa di vincere la Premier League al primo colpo poi in altre due occasioni nel 1988 e nel 1990, vanta la percentuale più alta di vittorie da manager dei Reds (60,9%), stesso discorso per Graeme Souness, protagonista di tre Coppa dei Campioni del Liverpool a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, alleno’ i Reds dal 1991 al 1994, vincendo una FA Cup nel 1992, così come il ritorno di Alan Shearer sulla panchina del Newcastle nel 2009, non riuscì però ad evitare la retrocessione. Un altro ritorno al Chelsea quello di Roberto Di Matteo, prese il posto di Villas Boas e vinse subito una storica Champions League.

Altri casi recenti sono rappresentati da Gianluca Vialli, Roberto Martinez, Martin O’Neill e Ole Gunnar Solskaer, il primo vinse da ‘player manager’ cinque titoli al Chelsea, il secondo una storica FA Cup nel 2013, il terzo due Coppe di Campioni col Nottingham Forest ma da allenatore fu allontanato dopo appena cinque mesi, l’ultimo è diventato allenatore del Manchester United al posto di Mourinho diventando il primo tecnico nella storia dei Red Devils a vincere le prime sei partite di campionato giocate. Altri esempi sono Zidane, Simeone e Guardiola, in Italia Fabio Capello, Giovanni Trapattoni, Niels Liedholm, Carlo Ancelotti, Leonardo, Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf e Gennaro Gattuso.