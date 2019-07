Il Liverpool blinda Salah: pronto un contratto da faraone [CIFRE E DETTAGLI]

Il Liverpool ha deciso di blindare la sua stella: secondo quanto riferisce il ‘Sun‘, i reds avrebbero intenzione di rinnovare il contratto a Mohamed Salah, reduce da un risultato deludente in Coppa d’Africa con il suo Egitto. Ma non solo, le nuove cifre che il calciatore andrebbe a guadagnare sarebbero da vero ‘faraone’: come riferisce il quotidiano inglese, l’offerta per l’attaccante egiziano sarebbe di 25 milioni a stagione, il che lo farebbe il giocatore più pagato della Premier League.

Nel frattempo, il tour del Liverpool negli Stati Uniti si è aperto con una sconfitta: 3-2 del Borussia Dortmund allo stadio Notre Dame di South Bend, nell’Indiana. Davanti a più di 40.000 spettatori, la difesa dei Reds è stata sorpresa da Paco Alcacer al 3′, prima che Harry Wilson pareggiasse per i campioni d’Europa al 35′. In avvio di ripresa, i vice-campioni di Germania allungano sul 3-1 grazie a Thomas Delaney (8′) e Jacob Bruun Larsen (13′); il giovane attaccante degli inglesi, Rhian Brewster, firma al 30′ il definitivo 3-2 su rigore.