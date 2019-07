Liverpool, Clarkson firma il primo contratto da professionista

Il Liverpool è reduce da una stagione strepitosa, i Reds hanno conquistato la Champions League ed sono andati ad un passo dalla vittoria del campionato inglese, adesso hanno intenzione di confermarsi in una stagione che si preannuncia scoppiettante e ricca di emozioni. Nel frattempo i Reds si muovono sul calciomercato pensando al futuro, la squadra è già fortissima ed il club guarda con attenzione a giovani talenti con potenzialità da campioni. Nel frattempo Leighton Clarkson ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista inglese, classe 2001, è stato blindato dal Liverpool per tanti anni, come riporta il sito ufficiale dei Reds. Si tratta di un calciatore di grande prospettiva e che può rappresentare il futuro del club.