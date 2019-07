Liverpool, Klopp assicura: “Non andrò via prima della fine dei tre anni di contratto”

“Per quanto mi riguarda, non andrò via prima della fine dei tre anni che ho ancora sul contratto. Non c’è bisogno di farlo adesso, c’è abbastanza tempo, tre anni sono sufficienti per non essere preoccupati. E poi è solo un contratto: alla proprietà piace quello che faccio e a me piace quello che sta facendo la proprietà. Adoro questa squadra“. Queste le parole dell’allenatore del Liverpool campione d’Europa Jurgen Klopp, che assicura di non avere in testa una panchina diversa da quella dei reds, almeno fino al 2022.

“Non vorrò mai trovarmi nella posizione – prosegue – in cui la gente sia stufa di vedermi ancora qui. Al momento resto al 100%, poi vediamo fino a quando. Di sicuro ho ancora tre anni di contratto, va tutto bene, l’età media della squadra è buona, ho l’età giusta per fare quello che devo e trovo strano che si parli ora di contratto quando mancano ancora tre anni alla scadenza“.