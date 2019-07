Lukaku salta l’amichevole contro il Leeds: si avvicina all’Inter?

Sono ore calde per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Romelu Lukaku, il calciatore non è sceso in campo nemmeno nella gara contro il Leeds, è il secondo forfait dopo quello contro i Perth Glory. Il Manchester United ha spiegato sul proprio sito internet che Lukaku non ha preso parte all’amichevole contro il Leeds a causa di “un colpo subito in allenamento”. Ma sono tanti i sospetti sull’assenza di Lukaku dall’11 titolare, in particolar modo di mercato. E’ in corso infatti una trattativa con l’Inter per il passaggio dell’attaccante, manca ancora l’accordo ma le parti non sono distanti e l’intesa sembra possibile.