Lutto in casa Torino, muore ex calciatore granata: debuttò pochi giorni dopo la tragedia di Superga

Attraverso una nota sul sito ufficiale granata, il Torino comunica la morte di un ex calciatore della squadra piemontese. Ecco il testo integrale.

“Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi, partecipano sentitamente al dolore della famiglia Vandone per la scomparsa di Guido Vandone, ex portiere granata. Calciatore proveniente dal nostro settore giovanile, a lui e ai suoi giovani compagni toccò il grave compito di debuttare in serie A, assieme ai suoi giovani compagni, il 15 maggio 1949, subito dopo la tragedia di Superga.

Quei ragazzi vinsero le quattro partite che mancavano alla fine del campionato contro Genoa, Palermo, Sampdoria, Fiorentina e conquistarono anche sul campo uno scudetto comunque già assegnato al Torino. In carriera poi giocò con Savona, Prato e Lecce, prima di rientrare in Piemonte, nel Cuneo.

Con Vandone, 89 anni, ci lascia una figura di rilievo nella storia granata, uno degli ultimi calciatori della rosa del Grande Torino“.