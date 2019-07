Malattia Mihajlovic, Alberto Tomba svela un retroscena sul tecnico del Bologna

“Gli ho dato un abbraccio forte per messaggio, mi risponderà a breve e vi saprò dire. Ha caricato molto il Bologna, dalle ultime posizioni è arrivato a metà classifica. E’ grandioso”. Sono le dichiarazioni dell’ex campione di sci, Alberto Tomba, sulle condizioni di salute del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, il tecnico in conferenza stampa ha confermato di lottare contro la leucemia. Tomba, tifoso della squadra, ha poi aggiunto come sia “un peccato” quanto accaduto a Mihajlovic, e ha ricordato la loro amicizia: “L’ho conosciuto a un evento, ci siamo sentiti ultimamente e abbiamo anche cenato insieme due mesi fa”.