Malattia Mihajlovic, il commovente messaggio di Romulo

La notizia che ha sconvolto non solo il Bologna ma tutto il mondo del pallone, la malattia di Sinisa Mihajlovic costringerà l’allenatore a lasciare la panchina del club rossoblu per la prossima stagione, il club si sta già muovendo per individuare un nuovo allenatore, una mossa che va in secondo piano ma comunque da fare per il bene della squadra. Il serbo comunicherà la decisione in conferenza stampa, adesso dovrà vincere la battaglia più importante. Nelle ultime ore è arrivato anche un messaggio su Twitter del suo ex calciatore, Romulo: “Mi hai dato tanto quando arrivai in Italia Mister, adesso il minimo che posso fare è pregare Dio che tu possa tornare il più presto a fare quello che ti piace!!!

Sono con te e so che vincerai anche questa sfida Meu Mister!!! “.