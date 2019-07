Malattia Mihajlovic, la conferenza stampa LIVE dell’allenatore del Bologna

La notizia ha sconvolto tutti, la malattia di Sinisa Mihajlovic è arrivata nel cuore della notte e diverse voci sono circolate nelle ultime ore. Il tecnico serbo sarà costretto a lasciare la panchina del Bologna per vincere la battaglia più importante, quella contro la malattia. E’ stato un risveglio triste soprattutto per i tifosi del Bologna, adesso probabilmente dovrà individuare un nuovo allenatore per la prossima stagione ma si tratta di un aspetto secondario, il pensiero di calciatori, dirigenti e tifosi è rivolto a Mihajlovic, sono arrivati tanti messaggi nelle ultime ore da parte di tanti sportivi e non solo. Nel pomeriggio la conferenza stampa live dell’allenatore su CalcioWeb.