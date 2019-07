Malattia Mihajlovic, episodio vergognoso nella Capitale: cosa è successo al tecnico nelle ultime ore [FOTO]

La malattia di Mihajlovic ha colpito tutti, il tecnico del Bologna in conferenza stampa ha dichiarando di lottare contro la leucemia, la battaglia è appena iniziata con l’allenatore che ha tutta l’intenzione di uscirne vincitore. Negli ultimi giorni sono stati tantissimi i messaggi di vicinanza nei confronti del serbo ma nelle ultime ore si è verificato un episodio che considerare vergognoso è poco. Nella Capitale è infatti spuntata una scritta ‘horror’ contro l’allenatore per il passato alla Lazio e quindi molto probabilmente scritta da un tifoso della Roma, “Sinisa porco”, firmata ASR, i responsabili sono quindi da cercare tra i tifosi giallorossi. In basso ecco la foto shock.