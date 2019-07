Malattia Mihajlovic, la Sampdoria al fianco dell’allenatore del Bologna

“Dopo pioggia viene sole. Forza Sinisa, lotta e vinci come sempre, come sai fare tu. La Sampdoria e i sampdoriani sono con te”. E’ questo il messaggio su Twitter, citando le parole di Vujadin Boskov, della Sampdoria dove Mihajlovic ha militato da giocatore fra il 1994 e il 1998. Il tecnico nella conferenza stampa che è andata in scena pochi minuti fa ha confermato di essere malato, si tratta di una leucemia acuta, il tecnico adesso dovrà vincere la battaglia più importante ed al suo fianco avrà tante persone, le più importanti quelli della sua famiglia.