Manchester City, il club lancia un documentario e una piattaforma tv

Il Manchester City sbarca nel mondo dell’entertainment. Il club inglese ha deciso di lanciare la sua piattaforma ‘Man City for Tv’, canale tematico in streaming che proporrà agli spettatori tutte le attività relative al mondo dei Citizens. “Fight, till the end” è il titolo del nuovo documentario che la squadra di Manchester ha deciso di lanciare in via promozionale, con lo scopo di promuovere il servizio: la produzione racconta del Treble domestico messo a segno dagli uomini di Guardiola durante la scorsa stagione.

La cavalcata dei Citizens nel 2018/2019 è stata inarrestabile, trascinando la compagine inglese in vetta al campionato nel corso di un finale al cardiopalma giocato con il Liverpool. Il documentario racconta l’ultimo mese della stagione del City, che comprende anche la vittoria della finale di FA Cup. Secondo quanto riportato da SportsProMedia, il palinsesto del canale tematico del City proporrà al pubblico repliche dei match della squadra maschile e di quella femminile, interviste, documentari, conferenze stampa e filmati d’archivio. I contenuti saranno disponibili in prova per 30 giorni, per poi arrivare al costo di 1,99 sterline al mese. La piattaforma sarà scaricabile su diversi dispositivi, tra cui AppleTV, Amazon Fire Tv e Roku, accanto a Smart TV di altri marchi. “Vogliamo fornire ai nostri fan presenti in tutto il mondo nuovi modi flessibili per guardare i nostri contenuti”, ha detto Nuria Tarre, responsabile marketing del City Football Group, holding proprietaria del Manchester City. La società ha dato l’annuncio anche sui social, tramite un video in cui figurano Gabriel Jesus e Riyad Mahrez, intenti a sgranocchiare pop-corn mentre godono dei privilegi regalati dal servizio.