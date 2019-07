Manchester City, Guardiola si sbilancia sul futuro di Mane

Alla fine l’attaccante Leroy Sane dovrebbe rimanere al Manchester City, almeno questo è il pensiero del tecnico Guardiola: “è un grande giocatore con una qualità incredibile”, ha detto Guardiola dopo la vittoria della City per 4-1 contro il West Ham a Nanjing, in Cina. “Il club gli ha fatto un’offerta per l’anno scorso, ho detto molte volte che vogliamo che le persone siano felici qui e vogliamo aiutarlo a raggiungere il suo potenziale”. Il calciatore è legato da un contratto fino al 2021 ma non sarebbe contento del poco spazio concesso nell’ultima stagione, il calciatore è seguito dal Bayern Monaco, il presidente Karl-Heinz Rummenigge ha detto “dobbiamo aspettare e vedere se qualcosa accade in questa direzione”.