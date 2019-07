Manchester City, rinviato il viaggio per la Cina: il motivo

Il Manchester City si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista, il club è stato finalmente autorizzato a volare in Cina per il suo tour pre-stagionale dopo due giorni di ritardo. La squadra di Guardiola avrebbe dovuto imbarcarsi nei giorni scorsi per Shanghai per la Premier League Asia Trophy ma la partenza è stata rimandata per ben due volte a causa di un problema amministrativo. Il ritardo ha obbligato il Manchester City a disertare la conferenza stampa dell’allenatore Guardiola, un portavoce di Thomas Cook Sport ha dichiarato: “A causa di un errore amministrativo, il volo del Manchester City con Aeronexus è stato ritardato di due giorni. Abbiamo risolto questo problema e la squadra dovrebbe partire oggi”