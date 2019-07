Manchester United, pronta offerta monstre per Bruno Fernanedes e Maguire

Il Manchester United è disposto a mettere sul piatto un’offerta monstre per assicurarsi Bruno Fernandes ed Harry Maguire: pronti infatti 145 milioni, 55 per il centrocampista dello Sporting Lisbona e 90 per il difensore del Leicester.

E’ il ‘Mundo Deportivo’ a riferire dell’offerta a Bruno Fernandes, considerato rinforzo ideale del centrocampo anche in caso di partenza di Pogba. Ma sembra che i portoghesi vogliano sparare altissimo. Per quanto riguarda Maguire, invece, è l’Indipendent’ a definire i dettagli della trattativa (90 milioni appunto, di cui 10 di bonus).